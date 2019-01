Cursus vaarbewijs 1, 2, Marifoon en GMDSS

Sneek – In Sneek gaan binnenkort verschillende watersportcursussen van start. Het gaat om cursussen voor het vaarbewijs 1 en 2, marifoon en GMDSS. Deze worden georganiseerd door Tienstra Organisatie Nautische opleidingen/www.t-o-n.nl

Tienstra Organisatie Nautische Opleidingen met meer dan 20 jaar ervaring in het scheepvaartonderwijs: “Wij bereiden de cursist optimaal voor op het examen, met eigen leermiddelen zoals: presentatie, eigen simulatie, DSC marifoons, Epirb, Sart en AIS.” Tevens een kijkje aan boord van ons opleidingsschip.

Vaarbewijs / marifoon

De cursus vaarbewijs deel 1 en 2 start op 4 februari, betreft 5 avonden en cursus marifoon / Marcom B start op 11 februari en betreft 2 avonden. Examen marifoon/Gmdss 9-3-2019.

Het klein vaarbewijs is nodig voor het varen op boten die langer zijn dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 km p/u. De lesstof gaat voornamelijk over de binnenvaartreglementen, hoe je met jachten moet manoeuvreren, betonningssystemen, reisvoorbereiding en techniek aan boord.

Kosten

Kosten vaarbewijs deel 1 € 150.

Vaarbewijs deel 1 + deel 2 € 235.

Marifoon of Gmdss tezamen is dit Marcom B € 110 per onderdeel.

Voor Marcom B is operationele vaardigheden vereist € 140 p.p.

Examengeld vamex.nl € 48

Marifoon € 61

Marcom € 86.

Alle cursussen zijn inclusief lesmateriaal, behalve deel 2: plotter en passer €35

Opgave via info@t-o-n.nl of telefonisch: 06-21653279.

Aanvang 19:30 uur

Locatie: Sneek, Zwarteweg 4

Specialist

TON is opgericht in oktober 1997 en beschikt over een eigen locatie in Grou en 2 opleidingsschepen te Lemmer. Zij verzorgen de cursussen klein vaarbewijs I en II , theoretische kustnavigatie, marifoon, GMDSS/ Marcom-B cursussen voor de watersporter. De marifoon en Marcom examens nemen zij zelf af.

Ook verzorgt het bedrijf voor de overheid trainingen in het bedienen van bruggen en sluizen en Marcom-A voor zeevaart en offshore.

Meer info: www.t-o-n.nl