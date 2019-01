Zondagmiddagconcert Goënga: Chris Kalsbeek met Friersk

Goënga-Proef de sfeer van de Ierse kusten en de Fryske greiden. Friersk heet de nieuwe groep van Chris Kalsbeek. Friersk brengt Friese poëzie en Ierse melodieën bij elkaar en maken er op een originele wijze een bijzonder muzikaal geheel van. De nieuwste CD met alle mogelijke lof ontvangen. Beart Oosterhaven schreef: “Mei syn tredde solo-cd, Friersk, hat sjonger/multy-ynstrumintalist Chris Kalsbeek ien fan ’e moaiste albums út ’e skiednis fan ’e Fryske folkmuzyk ôflevere! Het Friesch Dagblad: Chris heeft niet alleen de Ierse muziek geëerd, maar ook de Friese dichters. In de LC gaf Jacob Haagma de CD 4 sterren.

Wat begon als een soloproject van Chris, eindigde in een nieuwe band die zijn naam vond in de titel van de CD: Friersk. Een groep ervaren muzikanten met een nieuwe en verrassende sound. Ontdek de charme van de hobo die bijgestaan wordt door cello en Keltische harp. Voeg daaraan de ritmische ondersteuning toe van het slagwerk in combinatie met de bijzondere Friese teksten van onder andere Tjebbe Hettinga, Pyt Jon Sikkema en Jurjen van der Meer en je krijgt bijzondere Keltische ballades met prachtige Friese teksten. Tijdens de concerten wordt het publiek meegenomen in het enthousiasme en de muzikale hartstocht van deze 4 ras muzikanten.

Friersk bestaat uit: Chris Kalsbeek: zang, gitaren, bouzouki en Keltische harp. Geert Veldstra: hobo, mondharmonica, knopharmonica en zang Froukje de Wit: cello en zang, Germ Dikland: slagwerk en zang.

Zondag 27 januari, 15:00 uur in het kerkje van Goënga.

Toegang gratis met na afloop “het Ponkje