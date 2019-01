Zaterdag 12 januari:  Open Dag archeologisch onderzoek Bolsward

Bolsward- Het archeologisch onderzoek achter het voormalige stadhuis in Bolsward nadert het einde. Daarom organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân een Open Dag, op zaterdag 12 januari. Dit gebeurt in samenwerking met de archeologen van RAAP Adviesbureau, die sinds half november onderzoek doen.

“Iedereen die live de hunebedstenen van Bolsward en andere bijzonderheden wil bekijken, is van harte welkom”, zegt gemeentelijk archeoloog Yvonne Boonstra. “We zijn in de afgelopen weken heel wat interessante dingen te weten gekomen over duizend jaar Bolsward op deze plek.”

De onderzoekers vertellen tussen 10.00 en 14.30 uur over de sporen en het vondstmateriaal. Sporen als putten, diverse oude muren en een steiger zijn te bewonderen in het veld. Ook wordt er een selectie van het vondstmateriaal getoond. Bezoekers wordt aangeraden laarzen of ander degelijk schoeisel mee te nemen, want het is modderig op de plek van het onderzoek.

Wanneer: zaterdag 12 januari

Tijd: tussen 10.00 en 14.30 uur

Plaats: de ingang van de opgraving is aan de Wipstraat in Bolsward, naast het voormalige stadhuis, te bereiken via de Jongemastraat.

Wie met de auto naar Bolsward komt, kan parkeren op Plein 1455.