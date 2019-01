Tekeningen en schilderijen Sneek in het dr. Wumkeshûs te Sneek

Sneek- Tot april 2019 zijn in het dr. Wumkeshûs te Sneek tekeningen en schilderijen van Urban artist Michiel Eebes uit Sneek te zien. Vanaf zijn jeugd tekent en schildert hij de omgeving waar hij woont, dat is de laatste dertig jaar in Sneek. Daardoor heeft hij een oog voor de schoonheid van de stedelijke dagelijkse omgeving ontwikkelt, en dat is aan zijn werk te zien.

Na zijn pensionering heeft hij zich toegelegd op het werken met olie verf en acrylverf. Ook zijn er steeds vaker mensen in zijn schilderijen te zien. Hij wil impressionistisch schilderen, waarbij vooral gaat om het weergeven van een en het gevoel dat daarbij hoort.

Licht en kleur zijn belangrijker dan vorm niet gaat om een exacte weergave van de werkelijkheid. Er zijn meer dan twintig werken te zien, een feest van herkenning! De werken zijn te koop, de prijzen zijn opzettelijk zeer bescheiden gehouden. De moeite waard om eens binnen te lopen bij het dr. Wumkeshûs.