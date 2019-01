Sneker bedrijf Thirtyfour introduceert kleding configurator

Sneek-Kleding ontwerpen is nog nooit zo eenvoudig geweest. Op de Corporate Fashion Award show op 15 november jl. introduceerde het bedrijf uit Sneek haar kleding configurator voor eigen merk Thirtyfour®. Met deze configurator kan bedrijfskleding eenvoudig tot in detail door bedrijven worden samengesteld. Zo sluiten diverse modellen softshells, jacks, bodywarmers en workers naadloos aan bij de huisstijl van organisaties.

Unieke portal

De kleding configurator is voor iedereen toegankelijk via customizedworkwear.com. Het ontwerpen van huisstijl kleding kan gelijk beginnen. De kleding configurator bevat diverse modellen softshells, jacks, bodywarmers en workers. Kies het product naar keuze en configureer deze door een basiskleur te kiezen. Vervolgens is het mogelijk om accentkleuren aan te brengen, stripings op de mouw en body te kiezen en de gewenste zipper puller te selecteren. De productie van de kleding wordt volledig in eigen beheer verzorgd. Hierdoor kan er al vanaf 5 stuks klantspecifiek worden geleverd. In de meeste gevallen al binnen 8 weken!

Over Tailor & Stitch en Thirtyfour workwear

Tailor & Stitch is al 10 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van corporate workwear en private label. Van het ontwerp tot de volledige productie en van de kwaliteitscontrole tot de logistieke afhandeling: Tailor & Stitch verzorgt het. Met MVO hoog in het vaandel, bieden ze waar mogelijk duurzame materialen met zo weinig mogelijk impact op het milieu. Onderdeel van Tailor & Stitch is Thirtyfour®. Het merk bestaat uit hoogwaardige huisstijlwerkkleding wat in eigen atelier in India wordt geproduceerd. De collectie bestaat uit diverse duurzame stoffen, zoals een 100% gerecyclede polyester softshell en een slijtvaste Cordura.

Meer informatie over Tailor & Stitch, Thirtyfour® en de kleding configurator is te vinden op tailorenstitch.nl.