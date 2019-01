Sneek- Een vooruitziende blik is mooi, maar overdrijven daarin is een vak apart. Doel hiermee op de roeptoeters in de media dat we na 21 januari in de diepvrieskou belanden. Er is een kans dat we inderdaad wat kouder weer zouden kunnen krijgen, maar daar is eerst ook alles meegezegd. Voorlopig gaat de temperatuur weer in de lift en komt zondag rond de 10 graden uit.

Vandaag een waterkoude dag met bewolking waaruit motregen gaat vallen. De temperatuur komt bij een noord tot westelijke wind niet hoger uit dan 5 graden, wat pas bereikt wordt later vanmiddag. De wind zwak tot matig.

Komende nacht blijft het bewolkt, af en toe motregen en geen lagere minimumtemperatuur dan van 4 graden.

Morgen weinig verandering, bewolkt, geregeld lichte regen en een wind die uit het noordwesten waait, meest matig. De temperatuur 6 tot 8 graden.

Het weekend ziet er ook niet rooskleurig uit, bewolkt en regenachtig, tevens een toenemende wind, dit vooral op zondag. Wel zachter, 8 tot 10 graden. Maandag bewolking met af en toe nattigheid. En zo lijkt het weer meer op herfst dan op winter.

Dirk van der Meer