Martin Holwerda nieuwe CEO Embrace, Umbrella en Qvision

Sneek- Het Noord-Nederlandse IT-bedrijf U/ME het bedrijf achter de softwareproducten Embrace, Umbrella en easyMatch, met vestigingen in Groningen, Sneek, en Utrecht, groeit hard in mensen, middelen en klanten. Maandag 7 januari 2019 is Martin Holwerda begonnen als de nieuwe CEO van U/ME. Hij neemt de rol over van Erik Dokter, de huidige CEO van U/ME, het bedrijf achter de softwareproducten Embrace, Umbrella en easyMatch.

Erik Dokter is enthousiast over de komst van Martin: “We zijn de afgelopen jaren enorm hard gegroeid. De komende tijd moet de focus verschuiven naar verdere professionalisering en het neerzetten van een organisatie die klaar is voor een volgende groeifase. Martin is de uitgelezen persoon voor deze uitdaging. Hij kent het bedrijf, de producten en de sectoren waarin we actief zijn.”

Martin zal zich de komende tijd gaan richten op het verder laten groeien van het inmiddels 150 man sterke bedrijf én op de integratie van de verschillende organisatieonderdelen, producten en merken.

“Ik kende U/ME al langer vanuit mijn vorige functie bij Aareon. Ik keek altijd met bewondering hoe dit enthousiaste team met innovatieve producten waanzinnig hard wist te groeien. Ook ken ik de uitdagingen die dat groeitempo en de huidige omvang met zich mee brengen. Ik ben blij dat ik nu de mogelijkheid krijg om te helpen dit prachtige bedrijf naar een volgende fase te brengen” vertelt Martin. “De komende tijd gaan we hard aan de slag met het verder bouwen aan een robuust bedrijf met mooie producten en blije klanten.

Over U/ME

U/ME is de holding boven de succesvolle en award-winnende bedrijven Embrace, Q-vision en Umbrella. Deze drie sterk groeiende organisaties bieden gebruiksvriendelijke, klantgerichte online software. Bij U/ME werken ongeveer 150 medewerkers voor meer dan 400 organisaties vanuit vestigingen in Nederland, Duitsland en Bulgarije.

Over Martin Holwerda

Martin was de afgelopen jaren als algemeen directeur en mede-eigenaar verantwoordelijk voor SG Automatisering en later Aareon Nederland. Onder zijn verantwoordelijkheid groeide Aareon Nederland, mede door een aantal grote acquisities, uit tot één van de krachtigste ICT-bedrijven van Nederland.