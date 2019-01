Iepen Mienskipsfûns weer open

Sneek- Streekwurk Zuidwest-Fryslân werkt met overheden, maatschappelijke organisaties en burgers aan de leefbaarheid van de regio. In onze regio bruist het van de initiatieven! In 2018 hebben we 83 projecten kunnen ondersteunen met een bijdrage vanuit het IMF.

Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 15 februari 2019 (17.00 uur) staat het IMF weer open voor subsidieaanvragen. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Fryslân initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken, dorpen en steden.

Advies en ondersteuning

Wij helpen graag bij het opstellen van het projectplan en de subsidieaanvraag. Vertel ons zo snel mogelijk je idee, zodat er voldoende tijd is om dit te bespreken voordat de aanvraag definitief wordt ingediend. Je kunt ons bereiken via telefoon en e-mail, of maak een afspraak om onder het genot van een kop koffie of thee je plan of idee met ons te delen.

Projectbureau Streekwurk Zuidwest Fryslân

Voor subsidieaanvragen tussen € 10.000 en € 35.000

Projectbureau: 058 – 292 59 64

Cor Brouwer: 06 – 21 15 12 49

Wim van Gorkum: 06 – 52 45 16 94

E-mail: zuidwest@fryslan.frl

Dorpencoördinatoren gemeente De Fryske Marren

Voor subsidieaanvragen tot en met € 10.000

Telefoon: 0513 – 239 000

E-mail: dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl

Dorpen- en wijkencoördinatoren gemeente Súdwest-Fryslân

Voor subsidieaanvragen tot en met € 10.000

Telefoon: 0515 – 489 995

E-mail: teamsdb@sudwestfryslan.nl

Dien je idee tijdig in op www.streekwurk.frl/imf, zodat er voldoende tijd is om dit te bespreken voordat de aanvraag definitief moet worden ingediend.