Dotinga Beveiliging Sneek neemt beveiligingstak over van Energiewacht Groep

Sneek- Vanaf 1 januari 2019 heeft Dotinga Beveiliging Sneek de (ver)nieuwbouw, renovatie en onderhoudswerkzaamheden van beveiligingssystemen overgenomen van Energiewacht Groep. De klanten bevinden zich in de regio’s Friesland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Dotinga is een familiebedrijf dat als erkend beveiligingsbedrijf sinds 1965 actief is op de particuliere en zakelijke markt in heel Nederland.

Energiewacht Groep is, behalve op het gebied van beveiligingssystemen, al jaren actief als serviceorganisatie voor verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen. Daarnaast ontzorgt Energiewacht haar klanten op het gebied van het hele binnenklimaat; ze geeft haar klanten energieadvies en is gespecialiseerd in het isoleren van woningen en het verbeteren van woningventilatie.

Auke Peringa, directeur van Energiewacht Groep: “We willen graag onze focus op energie en binnenklimaat versterken. Om die reden zijn wij op zoek gegaan naar een deskundige partij die onze klanten de service kan bieden die zij van ons gewend zijn. Wij kennen Dotinga Beveiliging goed, en zijn ervan overtuigd in hen de juiste partij gevonden te hebben.”

Dotinga is gespecialiseerd in het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische-, brandmeld- en beveiligingsinstallaties. Directeur Berthus Dotinga: “Het is onze missie om voor onze klanten een duurzaam veilige (bedrijfs)omgeving te creëren en hen hierin te ontzorgen. Kwalitatief hoogwaardige beveiligingsystemen zijn daarin een essentiële schakel. Wij zijn erg blij met deze mooie kans om onze activiteiten uit te breiden en verheugen ons erop.”

Ook de beveiligingsmonteur van Energiewacht Groep maakt de overstap naar Dotinga. Dezelfde vertrouwde medewerker zal de klanten dus blijven bezoeken voor het oplossen van storingen en het onderhoud van de beveiligingsinstallatie.

Foto, v.l.n.r: Auke Peringa, Berthus Dotinga en Wilma Dotinga