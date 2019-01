Cursisten Toanhus Joure exposeren in Antonius

Sneek- Een club enthousiaste schilders/creatievelingen uit Joure die een expositie houden in het Antonius Ziekenhuis in Sneek!

Vanaf Zaterdag 12 januari kunt u de werken van deze personen bewonderen. Ze zijn allemaal lid van het Toanhus in Joure, en hebben daar les van Esther Eggink. Irene begeleidt en stuurt, maar legt geen vaste onderwerpen op, zodat iedereen volledig tot zijn recht komt en doet wat hij of zij leuk vindt. Dat dit leidt tot prachtige kunstwerken, kunt u nu met eigen ogen zien!

Leuk om langs te lopen als u toch in het ziekenhuis moet zijn, maar ook zeker de moeite waard als dat niet zo is. En, de meeste schilderijen zijn te koop. Om cadeau te geven, of zelf te houden, of een serie te kopen voor bijv. uw kantoor.

Vanwege het grote aanbod is er een wisselende expositie, verdeeld over drie keer vier weken. Alle redenen om dus een keer vaker te komen. Op vrijdag 8 februari en vrijdag 8 maart wordt er gewisseld. In totaal kunt u 75 verschillende kunstwerken verwachten met evenzoveel onderwerpen. Van dieren tot landschappen, van realistisch tot abstract, van romantisch tot modern. De moeite waard om te bekijken!