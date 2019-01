Vijf keer leren mediteren bij F en F in Sneek

Sneek- Vanaf 15 januari start Sportclub F en F The Inner Way met vijf kennismakingslessen voor iedereen die wil leren mediteren. Even in een uur alles van je afschudden en met frissen energie weer naar huis. Je ontdekt hoe gedachten, gevoelens en emoties je in beslag kunnen nemen en jou hele­maal in hun greep kunnen hebben. Van die gedachten en emoties zul je niet afkomen en dat hoeft ook niet. Waar het om gaat is dat je leert dat ge­dachten en emo­ties er wel zijn, maar dat ze jou niet in hun greep hoeven te hebben. Dan ont­staat er innerlijke rust, minder chaos in je hoofd en ook minder piekeren. Je ontdekt dat je minder gemakkelijk uit balans raakt.

De lessen zijn op dinsdagavond van 20.30-21.30u aan de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek.