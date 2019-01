Renate Kamphuis nieuwe bestuurder zorgorganisatie Patyna

Sneek- Renate Kamphuis (52) gaat per 1 april a.s. aan de slag als bestuurder van ouderenzorgorganisatie Patyna. Zij volgt in deze functie Anneke Aldenkamp op die per 1 januari 2019 met pensioen is gegaan.

Renate Kamphuis brengt ruime ervaring in de zorg mee, in het bijzonder de langdurige zorg. Zij heeft in verschillende functies gewerkt, waaronder bij Medisch Spectrum Twente en de Zorggroep Liberein als manager zorg en behandeling. Momenteel is ze directeur zorg bij Zorggroep Meander, een ouderenzorggroep in Groningen.

‘Wij zijn blij met de komst van Renate. Mede door haar ruime ervaring in de ouderenzorg en verbindende persoonlijkheid denken wij een bestuurder gevonden te hebben die past bij onze organisatie’, aldus Sjoukje Faber, voorzitter van de Raad van Toezicht van Patyna. Samen met bestuursvoorzitter Johan Krul vormt Renate Kamphuis het nieuwe bestuurders duo.

Kamphuis ziet de overstap als een uitdaging. ‘Ik voel me welkom. Ik zie een organisatie met een goede visie voor de toekomst. Het leefplezier van de cliënt en werkplezier van collega’s centraal. Het is me op het lijf geschreven om daar aan bij te dragen. Alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen om een dergelijke koers te varen.’ Renate Kamphuis is getrouwd en woont in Enschede. Zij zal (deels) in Friesland gaan wonen.

Zorgorganisatie Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan ruim 3000 ouderen in Súdwest-Fryslân. De zorg- en dienstverlening vindt plaats op één van de ruim 30 woonzorglocaties van Patyna en bij cliënten thuis. Onze locaties liggen deels in de hoofdkernen Joure, Sneek, Bolsward en Franeker. En in kleinere kernen als Makkum, Witmarsum, Tzum, Wommels, Weidum en Blauwhuis. Centraal in ons werken staat de unieke mens. Met onze waarden aandacht, verbinding en vertrouwen zijn we verankerd in de gemeenschappen waar we werken. Niet voor niks is onze slogan ‘mei elkoar’.