Sneek-Voor de mensen die smachten naar schaatsijs blijft het voorlopig een zware winter, want ook komende week is geen zicht op winterweer. Voor de liefhebbers van sneeuw, in de Alpen ligt momenteel meters aan dit goed, maar dat is dan weer net iets te veel van het goede.

In onze regio houden we voorlopig anti winterweer, hoewel komende nacht wat vorst kan gaan geven. Vandaag zijn er brede opklaringen, mogelijk vanmorgen nog een buitje, vanmiddag blijft het droog. De wind zwak tot matig uit noord, temperatuur 5 graden.

Morgen neemt de bewolking weer toe en later op de dag volgt vanuit het noordwesten regen. Het is een waterkoude dag, de temperatuur komt niet veel hoger uit dan 5 graden. Wind draait van noord naar west, zwak tot matig.

In de nacht naar vrijdag regen, en ook vrijdagmorgen eerst nog regen. Het wordt dan weer zachter, bij een meest matige noordwestelijke wind zien we temperatuur op een 7 graden uitkomen.

Zaterdag volgt in de middag weer regen, ook zondag zien we vooral in de morgen regen. Zachter met 9 graden.

Dirk van der Meer