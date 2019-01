Midwinterverhalenmiddag in Workum op zondag 27 januari 2019

Workum-Na het succes van de afgelopen jaren heeft het team van It Pottebakkershûs in Workum opnieuw een aantal welbespraakte verhalenvertellers bij elkaar gebracht om op zondag 27 januari een verhalen-vertel-middag te houden. Er wordt in het Fries, Hylper en Nederlands verteld.

Deze leuke middag is inmiddels een traditie die elk jaar meer deelnemers trekt.

Er wordt om 13.30 uur met de eerste groep gestart op de eeuwenoude Scheepswerf “de Hoop” Seburch 7 te Workum. Daarna volgt elk half uur een nieuwe groep tot 16.00 uur, bestaande uit max. 20 personen. Het eindpunt is in Restaurant It Pottebakkershûs op de Merk 18.

Na de werf wordt U door een gids naar verschillende unieke locaties gebracht, zoals het ruim van een zeilklipper, de stal van een stadsboerderij, de keuken van een historisch pand, en de oude smederij. De vertellers van de mooie verhalen zijn; Douwe Kootstra, Marijke Griek, Bart van der Wal met de groep reizigers, Paul van Dijk en Johan Veenstra en na het succes van vorige jaren ook nu met een optreden van Gerrit Breteler.

Deelname € 20,00 per persoon (alles inbegrepen)

Tip: Aansluitend wordt in it Pottebakkershûs een midwinter maaltijdsoep (erwten of linzensoep) voor een meerprijs van € 7.50 geserveerd.

Voor reserveren van kaarten en maaltijdsoep kunt u bellen met Restaurant It Pottebakkershûs T: 0515 541900 of via info@itpottebakkershus.nl

