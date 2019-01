Mensonides Installatie neemt Feenstra installatiebedrijf Schettens over

Schettens- Mensonides Installatie breidt uit. Het installatiebedrijf uit Harlingen heeft per 1 januari 2019 Feenstra’s Installatiebedrijf Schettens overgenomen. Onder andere medeaandeelhouder Tjeerd Osinga gaat mee over en komt bij Mensonides in dienst.

Het Familiebedrijf Feenstra Schettens bestaat al sinds 1947 en heeft een zeer betrouwbare reputatie opgebouwd in de regio. Om het bedrijf toekomstbestendig voort te zetten, werd gezocht naar een overname kandidaat. Met Mensonides is een ambitieuze en enthousiaste nieuwe eigenaar gevonden. Door de overname zijn de klanten van Feenstra Schettens verzekerd van goede service en betrouwbaar onderhoud.

Medewerkers gaan mee over

De overname van Feenstra Schettens past in de groeiambities van Mensonides Installatie. Mensonides wil graag verder groeien in de regio. Niels Mensonides en Tjeerd Osinga – mede aandeelhouder Feenstra Schettens – over de overname: “Mensonides is net als Feenstra Schettens een familiebedrijf en biedt klanten een persoonlijke benadering en hoog serviceniveau. Doordat de medewerkers van Feenstra Schettens mee over gaan, zal er voor de bestaande klanten en zakelijke relaties weinig veranderen. Zij kunnen blijven rekenen op de service en kwaliteit die ze gewend waren.”

Door de overname zal de vestiging in Schettens sluiten. Alle werkzaamheden zullen vanuit Harlingen worden uitgevoerd.

Meer over Mensonides Installatie:

Mensonides is al meer dan 40 jaar hét allround installatiebedrijf uit Harlingen. Het is de totaalaanbieder op het gebied van installatietechniek, elektrotechniek en duurzame techniek. Met de jarenlange ervaring en innovatieve oplossingen bedient Mensonides Installatie zowel particulieren in Friesland en de zakelijke markt in het hele noorden van Nederland. Bij Mensonides zijn meer dan 40 medewerkers werkzaam.

Meer over Feenstra’s Installatiebedrijf Schettens:

Feenstra Installatiebedrijf Schettens is een familiebedrijf, sinds 1947, met een zeer ruime ervaring op het gebied van installatiewerkzaamheden. De laatste jaren lag de focus van Feenstra Schettens vooral op energiezuinige en duurzame oplossingen.

Naast de zakelijke markt is Feenstra Schettens vooral actief in de particuliere markt in de regio Zuid west Friesland.