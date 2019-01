Jannewietske de Vries genomineerd voor Vrouw in de Media Award  

Sneek- De genomineerden voor de Vrouw in de Media Awad 2018 zijn bekend. De award is een initiatief van mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt. De vrouwen zijn gekozen op voordracht van journalisten, die actief zijn in de regionale media en op voordracht van het publiek.

Onder anderen zeilster Marit Bouwmeester, burgemeester Jannewietske de Vries en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad Ria Kraa zijn genomineerd. De volledige lijst van kanshebbers is hier te vinden. De organisatoren van de awards willen vrouwen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de media en redacties aansporen om vrouwen vaker zichtbaar te maken.

Er kan worden gestemd tot 31 januari en de winnaar wordt 8 februari bekend gemaakt. Vorig jaar werd de prijs in Fryslân gewonnen door Geesje Duursma uit Burgum.