Geen nader psychiatrisch onderzoek naar verdachte doodslag Heeg

Heeg- De behandeling van de rechtszaak tegen de 53-jarige Jouster, die ervan wordt verdacht dat hij de accountant Hans Boschma uit Heeg (56) om het leven heeft gebracht, blijft op donderdag 7 februari staan. Advocate Eva Bakx van de verdachte had gevraagd om nader psychiatrisch onderzoek van haar patiënt. Bij de pro forma-behandeling van de zaak, deze woensdag, wees de rechtbank dat verzoek echter af.

De Jouster verdachte zegt dat hij een traumatische ervaring heeft gehad toen hij jong was. Daarom zou hij getriggerd worden toen hij werd aangevallen door het slachtoffer. De officier van justitie vond het ‘heel bijzonder’, omdat de Jouster al door een psychiater en een psycholoog is onderzocht. Toen heeft hij het nooit over die traumatische ervaring uit zijn jeugd gehad.

Noodweersituatie

De officier van justitie vond dat een aanvullend onderzoek niets zou opleveren en daar was de rechtbank het mee eens. Op een eerdere pro forma-zitting zei de Jouster verdachte dat hij uit zelfverdediging handelde. Volgens de rechtbank moet eerst worden beoordeeld of er sprake is van een noodweersituatie. Mochten de verdachte en zijn advocate dat aannemelijk kunnen maken, dan kan de rechtbank altijd nog een aanvullend onderzoek laten doen.

Hans Boschma werd op 6 februari 2018 om het leven gebracht in zijn woning in Heeg. Twee maanden later werden de Jouster en een 28-jarige Leeuwarder opgepakt. De Leeuwarder is weer vrij, maar hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte. Boschma beheerde de erfenis van de overleden vader van de Leeuwarder. Zijn vader en de Jouster waren neven.

