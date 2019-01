Feestelijke Open Dag van het nieuwe publiekscentrum Súdwest-Fryslân

Sneek- De verhuizing van de voordeur van het gemeentehuis naar Marktstraat wordt op zaterdag 2 februari gevierd met een Open Dag vol activiteiten: van een speurtocht tot en met een wintermarkt, ijsbaan én koek en zopie.

Alle inwoners van Súdwest-Fryslân zijn tussen 12.00 en 18.00 uur van harte welkom in de Marktstraat in Sneek. Tijdens de Open Dag wordt ook de naam van het nieuwe publiekscentrum onthuld.

Verder wordt in de hal van het publiekscentrum een digitale expositie geopend, bestaande uit portretten van 89 inwoners in de leeftijd van 1 tot en met 89 jaar, eentje uit elk van 89 dorpen en steden.

Benieuwd hoe het nieuwe gemeentehuis eruit ziet? Kom dan op zaterdag 2 februari naar de feestelijke open dag. Deze dag is het nieuwe gemeentehuis open van 12 – 18 uur. Maar er is deze dag meer te doen op de Marktstraat, zoals een wintermarkt met ijsbaan, expositie met portretten van 89 inwoners uit de 89 kernen van Súdwest-Fryslân en natuurlijk is er koek en zopie!