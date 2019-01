Dirk Scheele en Niklas Paschburg in het Bolwerk Sneek

Sneek- Op veler verzoek gaat Dirk Scheele op tournee met een echte rock ’n rollband. Samen met een basgitarist, toetsenist, drummer en een hartveroverende zangeres speelt hij zijn leukste en bekendste kinderliedjes tijdens een echt popconcert voor kinderen vanaf 2 jaar.

Niks is Dirk te gek en kinderen mogen natuurlijk allemaal meedoen. Het popconcert wordt een daverend dansfeest met de swingende discomedley van Dirks liedjes. Als klap op de vuurpijl heeft Dirk een aantal leuke en grappige muzikale verrassingen in petto.

De voorstelling kende een fantastische première in een uitverkocht Paradiso!

Kinderpopster Dirk Scheele maakt vrolijke liedjes voor kinderen vanaf 2 jaar. Hij toert al 25 jaar langs theaters en poppodia in Nederland en België en is dagelijks te zien op Nickelodeon met zijn eigen televisieseries. Het YouTube-kanaal van Dirk Scheele is met ruim 1,5 miljoen weergaven per maand ontzettend populair bij zijn jonge fans en hun ouders.

“Sowieso wordt er in deze voorstelling op een speelse en vrolijke manier kennis gemaakt met muziek. Zingen, dansen en huis-, tuin- en keukenartikelen worden omgetoverd tot echte muziekinstrumenten. Zoals drummen met bestek tijdens de Boterhammen Boogie of een bezemsteel met elastiek als bas.”

“De grote kracht van Dirk Scheele ligt hem in die herkenbaarheid. De onderwerpen van de liedjes, de grapjes, het tempo en de vrijblijvendheid, passen precies bij de ontwikkelingsfase van kleuters en met name peuters. Doordat de liedjes en de gebeurtenissen in de voorstelling herkenbaar zijn, dragen ze bijvoorbeeld als eerste bij aan de woordenschat en taalontwikkeling.

Componist Niklas Paschburg (23) uit Hamburg weet het publiek te betoveren met zijn prachtige melodieën waarmee hij telkens een bijzondere, filmische atmosfeer creëert. Intens, opzwepend, kalmerend. Fascinerend!

Paschburg groeide op als pianist en werd aangetrokken tot de neoklassieke wereld, geïnspireerd door namen als Nils Frahm, Ólafur Arnalds en Hauschka. Na de EP ‘Tuur mang Welten’ volgde begin 2018 zijn officiële debuut ‘Oceanic’.

De twaalf nummers op het album, waaronder de singles ‘Spark’ en ‘Anew’, zijn een combinatie van neoklassiek, ambient, elektronica en een vleugje pop. Het doet denken aan Bonobo en Kiasmos, maar ook Bon Iver. Het album werd door Bob Boilen (NPR/Tiny Desk) op nummer 8 geplaatst van beste albums van 2018.

De natuur vormde de voornaamste inspiratiebron voor Paschburg. Het album is opgenomen tijdens een verblijf bij de Oostzee. De jonge componist luisterde goed, nam de continue flow van de golven – kalm en krachtig – in zich op en vertaalde dit naar muziek. Natuurgeluiden mixte hij met akoestische elementen, piano’s en strijkers, waarna synthesizers en andere elektronica werden toegevoegd. Een zeer bijzondere luisterervaring vol melancholie en energie.

Paschburg timmert de laatste tijd flink aan de weg. Zo is hij vastgelegd voor het gerenommeerde festival Eurosonic in Groningen was hij in december support van The Orb in Berlijn.