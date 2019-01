De bal rolt weer …. voorbeschouwing 12 januari 2019

Sneek- De laatste speeldag van 2018 leverde vanuit Sneker perspectief geen succes op. LSC 1890, de enige club die in het weekeinde van 22 en 23 december in actie kwam, ging in de topper tegen Roden op een onbespeelbaar veld onderuit en verspeelde daarmee de koppositie in de tweede klasse K.

Komend weekeinde komt opnieuw slechts één Sneker club in officieel verband in actie en wel ONS Sneek, dat komende zaterdag de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Quick Boys dat momenteel in de derde divisie de tweede plaats achter Noordwijk inneemt.

ONS Sneek – Quick Boys

Zondag 12 januari 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

De voorbereiding van ONS Sneek dat inmiddels zes spelers voor volgend seizoen aan zich wist te binden, op de tweede helft van de competitie mag eigenlijk niet als zodanig worden omschreven. De kerstbomen zijn immers nog maar net opgeruimd en het nieuwe jaar is amper anderhalve week oud, als de Snekers in competitieverband en voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie tegen Quick Boys al weer aan het eerste echte werk beginnen.

Quick Boys dat zich in Spanje op de tweede seizoenshelft voorbereidde en daar in het kader van de Andalusië Cup tegen VVSB (0-0) en Westlandia (2-2) oefende, staat al decennia lang te boek als een voetbalbolwerk. Toch duurde het tot het seizoen 2016-2017 aleer het keurkorps zich onder de divisionisten schaarde. Die aansluiting kwam in mei 2016 eerst op de laatste speeldag tot stand, toen men Noordwijk net achter zicht wist te houden. Vervolgens eindigden de Katwijkers bij het debuut als elfde en maar net boven ONS Sneek. Vorig seizoen waarin halverwege de rit van trainer werd gewisseld en waarin een conflict tussen spits Yordi Teijsse (nu AFC) en toenmalig assistent-trainer Dirk Kuyt hoog opliep, ging het met een zesde plek aanmerkelijk beter en dit seizoen lijkt de ploeg vooralsnog een voorname titelkandidaat.

Die kandidatuur dankt men onder meer aan de spelers die in de afgelopen zomer Nieuw Zuid tot hun nieuwe voetbaldomicilie kozen. Onder hen Kay Tejan (FC Volendam), Dennis Kaars (FC Den Bosch) en Bert Steltenpool (Spakenburg). Eerstgenoemde twee namen samen met verdediger Kelvin Maynard die aan het eind van het seizoen bij Quick Boys vertrekt, meer dan de helft van de Katwijker goals voor hun rekening. Naast hen heeft Quick Boys met Ricardo Kuyvenhoven en Jesse van Nieuwkerk nog een paar mannen die gemakkelijk het net weten te vinden, terwijl de inbreng van spelers als Joey Ravensbergen en Mohamad Mahmoed zeker niet onvermeld mag blijven. Zij bezorgden Quick Boys tot nu toe 36 punten en een tweede plek op de ranglijst, waarbij de Katwijkers bovendien een ongeslagen status – Quick Boys verloor alleen in de tweede kwalificatieronde van de KNVB-Beker van DOVO – kunnen overleggen.

Het is dan ook een open deur dat ONS met de ploeg van trainer Eric Assink die eerder o.a. IJsselmeervogels, Spakenburg en GVVV onder zijn hoede had en die het om privéredenen na één seizoen bij Quick Boys voor gezien houdt, een sterke opponent wacht. Dat bleek in de voorbije seizoenen overigens ook al. In het seizoen 2016-2017 kon ONS het toen nog ietwat onwennige Quick Boys heel aardig bijbenen. In Katwijk kantelde de thuisclub nadat Martijn Roosenburg de Snekers op voorsprong had gezet, de wedstrijd eerst in de slotfase en later hielden beide ploegen elkaar in Sneek in evenwicht. Vorig seizoen waren de blauw-witten echter twee keer een klein maatje te groot, al had de forse nederlaag achter de duinen vanuit Sneker perspectief een dragelijker aanzien kunnen krijgen, indien men iets meer oog voor een medespeler had gehad.

Het oog van de oranjehemden was voor dit seizoen gericht op een stevige plek in de middenmoot. Die blik is eind vorig jaar toen ONS vijf keer op rij verloor, een stukje troebeler geworden, al had er met iets meer fortuin in een aantal van die wedstrijden duidelijk meer ingezeten. Zo liepen de Snekers in het laatste thuisduel voor de winterstop tegen Noordwijk tegen een discutabele rode kaart aan, waarna de tot dan toe vrij tamme koploper de ontstane ruimte een keer wist uit te buiten en er uiteindelijk door een ongelukkige ingreep van doelman Barry Ditewig met de winst van door ging.

​Het voetbal aan Sneker zijde was in die wedstrijd overigens prima. ONS toonde daarmee aan, dat men met de meeste tegenstanders en ook met topploegen uit de derde divisie meekan. Met dat als referentiekader moeten de “South Park”-bewoners die het zaterdag volgens onze informatie zonder Serge Fatima moeten doen, toch in staat zijn om tegen Quick Boys meer en beter weerstand te kunnen bieden dan vorig seizoen. En als men dan ook nog eens het geluk aan zijn zijde heeft, dan hoeft het eerste echte werk van 2019 niet meteen onbegonnen te zijn en kan tijdens de nieuwjaarsreceptie wellicht toch weer over een stevige positie in de middenmoot worden gesproken.

Foto: Henk van der Veer