Contractverlenging met zes ONS Sneek-spelers 

Sneek- Op de site van www.onssneek.nl is het volgende bericht te lezen: “Nick Burger blijft komend jaar voor het tweede seizoen het oranje shirt dragen. De van Odin overgekomen verdedigende middenvelder valt wekelijks op door zijn werklust en loopvermogen, maar zeker ook door zijn voetballende kwaliteiten. Zowel bij balverlies als in balbezit is Nick een belangrijke schakel binnen het team.

De gebroeders Denzel en Genridge Prijor blijven voor respectievelijk hun tweede en derde jaar aan de vereniging verbonden. Denzel maakt tot nu toe een prima seizoen door en is door zijn snelheid, instelling en voetballend vermogen een prima aanwinst gebleken. Genridge heeft, mede door een blessure, nog niet het aantal minuten en doelpunten van vorig jaar gehaald, maar een ieder kent de kwaliteiten van hem en we gaan er dan ook van uit dat Genridge snel fit genoeg is om zijn waarde te gaan bewijzen. Als club hebben we in beide spelers veel vertrouwen.

Jelle de Graaf en Jan Dommerholt blijven als producten van de jeugdopleiding ook aan O.N.S. Sneek verbonden. De jonge, aanvallend ingestelde spelers staan al regelmatig in de basis of krijgen invalbeurten. Iedereen binnen de club ziet de ontwikkeling van beide mannen op zowel de trainingen als in wedstrijden en we zijn dan ook erg blij dat ze die ontwikkeling voort willen zetten bij onze selectie. Ook keeper Justin van der Dam blijft nog een jaar verbonden aan O.N.S. Sneek. De van VV Heerenveen overgekomen doelman heeft bij O.N.S. de uitdaging gevonden waar hij naar op zoek was. Justin is een keeper die naast het tegenhouden van ballen ook erg goed kan voetballen. Van beide kanten zijn we dan ook benieuwd waar het plafond van Justin ligt. De TC van O.N.S. Sneek is erg blij met de verlenging van bovenstaande spelers.”

Foto Henk van der Veer