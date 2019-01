Theater Sneek programma week 3

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Pier21 mei Jan Arendz en Joke Tjalsma – It wie op in Simmerjun

Theo en Anneke hebben elkaar op latere leeftijd gevonden. Theo helpt Anneke zo goed als hij kan, bij het vinden van een fijne plek in een verzorgingstehuis voor haar vader en moeder, Daniël en Wimmy. Die zijn op een leeftijd dat ze allang niet meer op pad kunnen met Daniëls grote hobby, het draaiorgel. Maar Daniël en Wimmy willen niet afhankelijk worden en hebben hele andere plannen. Samen willen ze uit het leven stappen, na een laatste dans op ‘It wie op in simmerjûn’.

Toneel // di 15 januari en wo 16 januari // 20.15 uur // € 18,00 & € 21,50 // Try-out // Première // Friestalig // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Jordan Roy met live-band – Freedom een eerbetoon aan George Michael

Jordan Roy geeft met de theatershow ‘Freedom’ (foto) een muzikaal eerbetoon aan George Michael. Het repertoire van George Michael wordt op een meesterlijke wijze vertolkt. Niet alleen zijn solo-werk staat centraal maar ook de vele hits die hij scoorde met Wham!. Jordan Roy neemt zijn publiek mee in de gevarieerde muzikale wereld van de Engelse singer-songwriter waarbij niet uitsluitend zijn originele hits worden gespeeld. Samen met zijn eigen live-band en backing vocalisten pakt Jordan Roy uit en raakt hij het publiek met een unieke sound van meerstemmigheid.

Muziek // do 17 januari // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Vincent Bijlo met Ik Hoor Alles

In ‘Ik Hoor Alles’ scheidt Bijlo het lawaai van het koren. Hij velt hooroordelen. Hij luistert onbevooroordeeld naar het geschreeuw dat met de jaren harder lijkt te worden. “Steeds meer mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet, ze stellen hun eigen absolute gelijk tegenover dat van de ander. Dat moet nou maar eens afgelopen zijn, want er is er maar één die gelijk heeft en dat ben ik. Ja, dat is gewoon zo,” Aldus Vincent Bijlo

Cabaret // do 17 januari // 20.15 uur // € 17,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Stedelijk Muziekkorps Sneek met Nieuwjaarsconcert 2019

Het Stedelijk muziekkorps Sneek onder leiding van Tseard Verbeek wil het nieuwe jaar inluiden met een spetterend klassiek concert. Het geweldige succes van het nieuwjaarsconcert van 2018 gaf aanleiding om een nieuwe traditie voort te zetten! Dit keer staat de veelgevraagde sopraan Nienke Oostenrijk centraal. Zij was vele malen te horen bij de Johannes en de Matthäus Passion van Bach en heeft met diverse bekende dirigenten gewerkt, zoals Jaap van Zweden en Frans Brüggen.

Het Stedelijk Muziekkorps Sneek is een van de grootste harmonieorkesten uit het Noorden en zal speciaal voor deze gelegenheid aangevuld worden met strijkers. Hierdoor zal het symfonische karakter worden versterkt. Het Stedelijk Muziekkorps Sneek zal uiteraard niet vergeten om deze avond ook de bekende en minder bekende Nieuwjaarsmuziek ten gehore te brengen.

Muziek // za 19 januari // 20.15 uur // € 17,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400