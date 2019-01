Tentoonstelling ‘Stuurvrouw’ op komst bij Fries Scheepvaartmuseum Sneek

Sneek- Vanaf 2 februari hebben we weer een nieuwe tentoonstelling. Daarin wordt aandacht besteed aan vrouwen die anno nu actief zijn in de scheepvaart. Museumfotograaf Freerk Bokma trok het hele land door om ‘stuurvrouwen’ op de foto te zetten. Hij maakte niet alleen een fotografisch portret, maar ging ook met ze in gesprek. Jeannette Tigchelaar verwerkte de opnames van deze gesprekken in prachtige verhalen. De verhalende fototentoonstelling ‘Stuurvrouw’ laat zien dat vrouwen in alle sectoren van de scheepvaart hun plaats hebben weten te vinden.

Deze tentoonstelling is te zien tot 31 maart 2019.

Dit betekent dat u nog tot 13 januari de tentoonstelling ‘Schipperskinderen – Internaten en scholen’ kunt bekijken. In de weken daarna vindt de ombouw plaats.