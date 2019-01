Sneker (33) vrijgesproken van verdonkeremanen huurauto

Sneek- Een 33-jarige Sneker is dinsdag door de politierechter vrijgesproken van het verdonkeremanen van een huurauto. De rechter trok de conclusie dat de man niet van plan was om de huurauto te houden.

De man uit Sneek had vorig jaar maart een Citroën C3 gehuurd. Hij had de auto meegekregen voor twee dagen, maar de huurauto bleef langer weg. Ook na een telefoontje van het verhuurbedrijf, een herinneringsbrief en een aangetekende brief bracht de Sneker de auto niet terug.

In paniek

In de rechtszaal gaf de man aan dat hij was vergeten om te melden dat hij de auto langer wilde houden. Nadat het verhuurbedrijf meldde dat ze aangifte zouden doen wanneer de auto niet snel terug werd gebracht, raakte de Sneker naar eigen zeggen in paniek. Hij was bang dat hij opgepakt zou worden wanneer de politie hem zou zien rijden in de auto.

Wanprestatie

Uiteindelijk heeft het verhuurbedrijf de auto zelf weer opgehaald. De officier van justitie concludeerde dat er eerder sprake was van een wanprestatie dan van verdonkeremaning. De officier vond dan ook dat de man vrijgesproken moest worden. De politierechter was het daar mee eens.

