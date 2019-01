Ruim €2500,00 voor Novinka van Sneker Odd Fellows

Sneek- De drie gezamenlijke Sneker Loges Odd Fellows hebben op zondag 6 januari hun nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het Loge gebouw van Sneek.

Jaarlijks kiezen de Sneker Loges een goed doel waarvoor het hele jaar geld wordt ingezameld. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt dit dan bekend gemaakt.

Voor 2018 was het goede doel Novinka. Novinka staat voor noordelijke vereniging invalide kampen. Deze vereniging is opgericht in 1997 door een groep enthousiaste vrijwilligers. Ieder jaar organiseert de vereniging een vakantieweek voor gehandicapte kinderen. Deze week is speciaal bedoeld voor kinderen van 8 t/m 17 jaar met een lichamelijke beperking.

Namens Novinka nam Mark Noordhoff een cheque van 2500 euro in ontvangst om het werk van Novinka geldelijk te ondersteunen. Mark Noordhoff benadrukte in zijn dankwoord de noodzaak van de steun aan hun organisatie.

Op 6 april 2019 viert het landelijk Odd Fellows het 200 jarig bestaan. Daarom is er voor 2019 een landelijk goed doel gekozen; “Kindercoaching met Toekomst”, een project van het Leger des Heils in Nederland. Ook de Sneker Loges sluiten zich voor 2019 aan bij dit goede doel. Meer informatie is te vinden op www.oddfellows.nl

Fotobijschrift: €2500 voor Novinka | VLnR; Jan Willem van Beek, Mark Noordhoff en Tineke Hoitema. Foto: Loge Sneek