Januari minst romantische maand: meer scheidingen dan huwelijken

Sneek- Jaarlijks staat januari bij Nederlanders het minst in het teken van de liefde. Voor verliefde stellen is het namelijk de minst populaire maand om in het huwelijksbootje te stappen. Het is zelfs zo erg dat er in de maand januari al vanaf 2010 meer scheidingen zijn dan huwelijken. Dit blijkt uit de Nationale Echtscheidingsmonitor van Gecertificeerdemediators.nl die werd opgesteld met data van het CBS en Eurostat.

Nederlanders scheiden bovengemiddeld vaak

Gemiddeld worden er in Europa worden er per 100 afgesloten huwelijken 43,4 echtscheidingen ingediend. Nederlandse stellen blijken echter volgens de meest recente Europese data echter ver boven dit gemiddelde te liggen. Per 100 nieuwe huwelijken, scheiden er namelijk 51,2 Nederlandse koppels. In vergelijking met Europese koploper Portugal valt het echter nog mee. Voor elke honderd huwelijken die in Portugal werden afgesloten, werden er namelijk 69 beëindigd.

Steeds meer gescheiden inwoners

Doordat er steeds meer scheidingen worden aangevraagd en mensen steeds minder snel (opnieuw) in het huwelijksbootje stappen, neemt in vrijwel elke gemeente het percentage gescheiden inwoners toe. Het aandeel gescheiden inwoners is het sterkst gestegen in de gemeenten Noord-Beveland, Oostellingwerf en Doesburg. Enkel in Amsterdam en op Vlieland daalde dit percentage.

Gescheiden mannen hertrouwen vaker

Na een echtscheiding hertrouwen mannen vaker dan vrouwen dat doen. Van alle Nederlanders die in 2017 opnieuw trouwden, was namelijk 52,6% mannelijk. Vooral in de rijkere gemeenten in de Randstad is het verschil het grootst. In Oegstgeest, Laren en Amstelveen, zijn bijvoorbeeld van alle gescheiden inwoners slechts 37% mannelijk. In Wassenaar en Laren komt dit percentage neer op 38%. In slechts vier gemeenten in Nederland wonen iets meer gescheiden vrouwen dan gescheiden mannen. Dit is het geval in De Marne (Groningen), Staphorst (Overijssel), en Boekel en Baarle-Nassau (Noord-Brabant).

Deze en andere regionale data over echtscheidingen zijn te vinden in de Nationale

Echtscheidingsmonitor.