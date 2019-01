Sneek – Anske Smit mailde ons het volgende bericht + foto: “Horeca BHV-ers in de Marktstraat beginnen zoals gebruikelijk het nieuwe jaar met passie. Veiligheid is een thema in de Marktstraat! Onder de bezielende leiding van Sneker brandweerlegende Harrie Adema, die zeker geen uitgebluste indruk maakte, kregen de horeca medewerkers vanmiddag instructies hoe te handelen bij brand((jes) in en om de zaak. Hoe en wat kun je (goed) doen! Hoe werken brandblusapparaten? Het werd allemaal buiten op een afgesloten deel van een terras, uit de (blus)doeken gedaan.