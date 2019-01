Flinke woei

Sneek-De wind is sinds gisteravond flink toegenomen en ook deze dinsdag waait het nog behoorlijk. Tevens komen er zware windstoten voor. Tussen de buien door is er ruimte voor wat korte opklaringen, de temperatuur komt op een 8 graden uit.

Komende nacht zijn er opklaringen, ook kan er nog een bui vallen, in een bui is wat hagel mogelijk. De temperatuur daalt naar 3 graden bij een verdere afnemende wind.

Woensdag zijn er brede opklaringen en is de kans op een bui klein. De temperatuur levert in en komt rond de 6 graden uit. Wind noordelijk, zwak tot matig.

In de nacht naar donderdag is wat vorst mogelijk, dit bij opklaringen.

Donderdag zien we de wind weer van noord naar west draaien en zijn er in de morgen nog opklaringen, in de middag neemt de bewolking toe. Het blijft tot de avond droog. De temperatuur nog een graadje lager, 5 graden als maximum.

In de nacht naar vrijdag regen, en ook vrijdag zelf valt er af en toe nattigheid. Het wordt dan weer zachter, bij een meest matige noordwestelijke wind zien we temperatuur op een 7 graden uitkomen.

Het weekend verloopt regenachtig en zachter met een temperatuur van 9 graden.

Dirk van der Meer