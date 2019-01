Zielscafé bij Lewinski: Moed zit in de keuzes die je maakt

Sneek- Het Zielscafé op 25 januari staat in het teken van moed. Moed is groots, iets van helden maar… soms vergen ook ogenschijnlijke kleine dingen een fikse portie moed: dagelijkse moed.

We beginnen om 20.00 uur met een gezamenlijk verkenning van het thema en gaan vervolgens in kleinere groepen in gesprek volgens de methode Jump in een ontspannende cafésetting.

Na een uurtje sluiten we gemeenschappelijk af en is er nog gelegenheid voor een drankje.

Entree: € 5,- inclusief consumptie

Zielscafé is een initiatief van Aletta Nieboer, Annie Lam, Karin van der Molen en Jolanda Seinen in samenwerking met Stichting Harmonika

Locatie

Lewinski

Waterhoenstraat 2

8601 XT Sneek