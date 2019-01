Winterweer ver weg

Sneek- Tot nu toe stelt de winter bar weinig voor in onze regio, speldenprikje op 16 december 2018 met wat sneeuw, voor de rest pet wat ijs en sneeuw aangaat. En als ik naar deze week kijk, dan verandert er niet veel. Dinsdag een stevige wind, verder enkele dagen met wat kouder weer en kans op wat vorst, maar dan hebben we het wel ook wel weer gehad.

Na een weekend met bewolking met af en toe regen, is het vandaag opnieuw bewolkt, af en toe motregen en later vanmiddag gaat het wat harder regenen. De temperatuur komt rond de 8 graden uit, wind uit het zuidwesten en deze neemt toe. Later op de dag staat er een matige tot krachtige wind.

Komende nacht blijft het stevig waaien, tevens valt er eerst nog regen welke overgaat in buien. De temperatuur daalt niet verder dan een 6 graden.

Morgen een dag met buien. Verder veel wind welke van west naar noordwest gaat. Er staat een krachtige, af en toe harde wind met in een bui windstoten. De temperatuur 8 graden als maximum.

Woensdag belanden we tijdelijk in wat koudere lucht, 6 graden als maximum, en staat er op die dag een noordelijke wind welke meest matig is. Naast enkele opklaringen valt er enkele bui, wat hagel is mogelijk!

In de nacht naar donderdag wat vorst, donderdag zelf verloopt in de morgen nog droog, later in de middag vanuit het noordwesten weer motregen. De wind draait van noord naar west, temperatuur 6 graden. Vanaf vrijdag weer wat zachter en het weekend ziet er opnieuw bewolkt en regenachtig uit.

Dirk van der Meer