Top & Twelsters actief met schoonmaak Amelander strand

Oppenhuizen- Dat het containerschip van de Zwitserse rederij MSC 277 een groot aantal containers boven de Wadden verloor zal niemand ontgaan zijn. Het is een hot news item. Dat er met man ( en vrouw!!) macht getracht wordt om de stranden weer schoon te krijgen zal velen ook niet ontgaan zijn. Op de immer actuele dorpsnieuwssite Top & Twel online lazen we het volgende bericht. We delen het graag!

Een ramp voor de Waddeneilanden want de stranden werden overspoeld met spullen uit deze containers. Een grote schoonmaakactie was nodig en met de hulp van vele vrijwilligers is de afgelopen dagen hard gewerkt de stranden weer schoon te krijgen.

Onder deze vrijwilligers ook Regina Bangma en Hittina Epema uit Top & Twel. Zij gingen zaterdag naar Ameland om mee te helpen met opruimen. Na een hartelijke ontvangst op het eiland werden Regina en Hittina met trekker en wagen naar het oostelijke deel van Ameland gebracht en daar kon het opruimen samen met veel andere vrijwilligers beginnen. Wat ze vooral aantroffen was veel piepschuim en verpakkingsmateriaal.

Troep die niet op het strand thuishoort. Zakken vol werden afgevoerd. ‘Je moet er niet aan denken als dieren dit binnen krijgen’, aldus Regina. ‘Een dankbare klus, goed dat we een steentje bij konden dragen. Voor ons was het een mooie en geslaagde dag’.