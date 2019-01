The Crooked World Tour 2019

Sneek- In het voorjaar van 2019 komt de alternatieve rockband ‘The Crooked’ met hun volgende nieuwe project. Ze gaan in het eerste kwartaal van 2019 hun eerste ‘World Tour’doen. Dit als promotie voor hun in september uitgebrachte EP ‘Time Will Tell’en om meer naamsbekendheid te krijgen. Onder andere Amerika, Duitsland, Frankrijk en Engeland staan op de tourlijst.

De band, gevormd op de muziekopleiding van D’Drive, is opgericht in 2016. Afgelopen jaar hebben ze de bandwedstrijden ‘Slag om Sneek’ en ‘Talent naar de tent’ gewonnen. Ook hebben ze gespeeld op o.a. Eurosonic, Bevrijdingsfestival Leeuwarden, Westerpop en het Dicky Woodstock festival. Verder is in september hun eerste EP ‘Time Will Tell’ uitgebracht. Dit samen met een druk bezochte release show in Bolwerk, Sneek.

Ondertussen speelt de band ook gewoon nog shows in Nederland. Zo staan ze in januari weer op Eurosonic en geven ze na de World Tour nog een te gekke headline show in Neushoorn, Leeuwarden op 9 april. Kortom, nu kan de hele wereld niet meer heen om The Crooked!