Musical Fortissimo en het magische avontuur zoekt jou!

Sneek- Zit jij in groep 6, 7 of 8 van de basisschool, ben jij enthousiast, vrolijk, hou jij van dansen, acteren en zingen op een groot podium?Dan zijn wij op zoek naar jou!!

Voor de kindermusical “Fortissimo en het magische avontuur” zijn wij op zoek naar talentvolle kinderen die kunnen zingen, dansen en een beetje acteren! Kan jij in de periode van 11 januari tot eind april wekelijks op vrijdagmiddag van 15:30 uur tot 17:00 uur repeteren in Nijland o.l.v. zangcoach Joke Krist, dansdocent Manon van der Meer en regisseur Wendy Postma?

Ben jij beschikbaar op zaterdag 20 april en zondag 28 april? Geef je dan op en doe mee aan de auditie!!!

De audities zijn zaterdag 12 januari van 14:30 uur tot 16:30 uur (ronde 2) in ”De Mande” in Nijland. De kosten om mee te doen aan de voorstelling zijn 40 euro per persoon.

Je kan je opgeven via de mail: wendypostma@ziggo.nl Vermeld hierbij jouw naam, telefoonnummer, hoe oud jij bent en waar jij woont!