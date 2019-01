Informatieavond over voorjaarscursussen Kunstencentrum Atrium in Sneek

Sneek – Wie artistieke plannen heeft voor 2019 kan op woensdag 9 januari inspiratie opdoen bij de informatieavond van Kunstencentrum Atrium in Sneek. Op de leslocatie aan het Oud Kerkhof geven docenten van 17.00 tot 20.00 uur informatie over de voorjaarscursussen op het gebied van muziek, theater, dans, fotografie, musical en beeldende kunst.

De korte cursussen beginnen in de meeste gevallen in januari of februari en eindigen in april of mei. Er zijn lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Een greep uit het aanbod: fotografie, djembé, edelsmeden, grimeren, keramiek, KinderKunstKlas, Muziek Op Schoot (kinderen tot circa 2 jaar), Muzikale Peuterpret (kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar), tekenen en schilderen, theatersport en visagie.

Ook kan meer informatie worden verkregen over Distance Learning. Bij Kunstencentrum Atrium is het mogelijk om vanuit huis muziekles te krijgen via een online verbinding. Hierbij wordt voor het geluid gebruikt gemaakt van de jamLink, een apparaat dat samen online muziek maken zonder vertraging mogelijk maakt. Distance Learning is mogelijk voor de lessen gitaar (akoestisch, elektrisch, bas), jazzpiano, keyboard en zang.

Voor meer informatie over het cursusaanbod is te vinden op kunstencentrumatrium.nl. Hier is inschrijven ook mogelijk.

Datum: Woensdag 9 januari 2019

Locatie: Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11, 8601 EE, Sneek

Tijd: 17.00 – 20.00 uur

Entree: Gratis

Foto: Nico Pakvis