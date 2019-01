Drukbezochte nieuwjaarsreceptie Vereniging Ondernemend Sneek

Sneek- Er is nog altijd geen nieuwe voorzitter van de Vereniging Ondernemend Sneek (V.O.S.), hierdoor mocht Bas Hollenberg (foto boven) als ad interim aan het begin van de avond de Nieuwjaarsspeech 2019 houden.

“Het is niet echt een speech hoor, meer een terugblik op 2018 en vooruit zien naar 2019. De mensen die vanavond bij Markt 23 zijn, willen graag even een borreltje met elkaar drinken en misschien hier en daar voorzichtig netwerken. Uiteraard maak ik graag gebruik van de gelegenheid om het project Waterstad Sneek onder aandacht te brengen”, aldus Hollenberg.

En het was met een tijd van 4 minuten en 33 seconden inderdaad een zeer korte toespraak. Daarin stak Hollenberg verder de loftrompet over de herinrichting van de Marktstraat, met onder andere It Bestjoershûs en het Gemeentekantoor, dat vorige week zijn opvallende deuren opende.

At the Watergate

Sibold Jellema (links) en Bas Hollenberg, actieve bestuursleden van de V.O.S.

Trots was ondernemer Hollenberg ook op jet evenement At the Watergate dat in het kader van Culturele Hoofdstad een groot succes werd. Net zoals de zwemtocht van Maarten van der Weijden.

“Het zou mooi zijn wanneer we in februari toch nog eens een echte Elfstedentocht zouden krijgen”, vertolkte het V.O.S. bestuurslid de wens van de vele aanwezigen. “Het zou een geweldig stuk reclame zijn en pas echt een afsluiting van Culturele Hoofdstad!”

Dat het industrieterrein De Hemmen 3 er nu in het afgelopen jaar ‘doorgekomen is’, stemde Hollenberg ook tot tevredenheid. “Een prachtige ontwikkeling voor de handel en industrie, zodat zich er nieuwe bedrijven kunnen vestigen.”

Waterstad Sneek Project

De familie Lasker van Markt 23: uitstekende gastheren tijdens Nieuwjaarsreceptie V.O.S.

Het Waterstad Sneek project waar Hollenberg het in zijn mini-speech over had, heeft sinds het najaar van 2018 een eigen site (www.waterstadsneek.nl ) waar o.a. op staat te lezen dat ‘Waterstad Sneek de focus legt op de beleving de iconen van Sneek, het bevaarbaar maken van de grachten, realiseren van gastvrije stadsentrees en het beleven van de drie poorten, waarvan de Waterpoort het beeldmerk van Sneek is.’

Nieuwe binnenstadsmanager gezocht

Een nieuwtje had de tijdelijke voorzitter ook nog: ”Sneek moet op zoek naar een nieuwe binnenstadsmanager. De huidige manager,Rudolf Dijkstra, vertrekt per 1 maart!”

Na afloop wilde Bas Hollenberg wel even ingaan op de vraag aan wat voor eisen de opvolger van Dijkstra moet voldoen. “Er wordt eerst een plan voor de komende vijf jaar voor de binnenstad gemaakt. We hebben vlak voor de kerstdagen nog een gesprek gehad met de directeur van de retail, die toch best wel onder druk staat, zie alleen maar naar de leegstand, ook in Sneek. We willen graag het onderscheid maken met onze omgeving en wat daar voor nodig is. Daar zoeken wij vervolgens een nieuwe binnenstadsmanager bij. Het moet natuurlijk iemand zijn die affiniteit met de stad heeft die ook de ondernemers kan enthousiasmeren.”