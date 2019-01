Vernieuwing FNP begint in Bolsward

Bolsward – De Provinciale FNP gaf zaterdag in Bolsward de aftrap voor de verkiezingscampagne. In Hotel De Groene Weide sloeg de partij nieuwe piketpalen voor de toekomst, met nieuwe thema’s, een nieuw logo en een opgefriste website.

Op de speciale nieuwjaarsbijeenkomst kwamen 150 leden af, onder wie veel jongeren. Van hen deden ‘s ochtends 60 mee aan workshops over inhoudelijke thema’s, over de campagne en over moderne communicatie. Partijvoorzitter Cees van Mourik uit Gaastmeer ontblootte de nieuwe huisstijl. Daarna gingen leden spontaan op de foto voor het scherm met de huisstijl er op.

‘s Middags waren er onder meer toespraken van Van Mourik, van de lijsttrekkers Johannes Kramer (Sybrandabuorren, Provinciale Staten) en Bram Bonnema (Franeker, Wetterskip Fryslân) en van Eerste Kamer-kandidaat Gerben Gerbrandy (Gauw).

De campagne staat in het teken van drie thema’s; vakmensen, het groene goud (natuur en landschap) en wonen en leven. ‘’It lytse fertsjinnet grutte romte’’, zei Kramer in zijn toespraak (bijlage). De dag werd georganiseerd door de afdeling Súdwest-Fryslân, in samenwerking met het campagneteam.

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân. De dan gekozen Statenleden kiezen in mei ook de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Daarvoor is Gerben Gerbrandy (foto) de FNP-kandidaat.