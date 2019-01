Foto-expositie “In en om IJlst” in Antonius Ziekenhuis Sneek

Sneek – Vanaf 12 januari tot en met 4 april 2019 worden op de eerste verdieping van de centrale hal foto’s geëxposeerd van Simon Pier Smit met als thema “In en om IJlst”.

“De Geeuw en Houtzaagmolen de Rat zijn objecten waar je niet omheen kan. Vier seizoenen lang en met name in de ochtend bij de opkomende zon en in de avond de neergaande zon, is het een zeer aantrekkelijk fotogebied. Daarnaast is IJlst met zijn overtuinen en intieme sfeer erg fotogeniek”, aldus Simon.

Simon: “Van jongs af aan ben ik actief fotograferend. Het begon allemaal met een eenvoudige spiegelreflex camera van Praktica en bijbehorende doka. Nu fotografeer ik met een Canon Full Frame.”

Simon loopt altijd, met of zonder camera, met een “fotograferend oog”. “Ik probeer de sfeer vast te leggen zoals die in werkelijkheid is en dan net de plaat te schieten die uniek is”, aldus Simon.