Sneek – Vandaag bewolkt, af en toe wat motregen, temperatuur 8 graden. Wind noordwestelijk, eerst nog matig tot vrij krachtig.

Komende nacht bewolkt, nog steeds is wat motregen mogelijk, zacht met 6 graden. Morgen is het bewolkt, in de middag een opklaring, 7 graden. Noordwestenwind, 1 tot 4 bft. Komende maandag eveneens bewolking en een opklaring, 7 graden.

Dirk van der Meer