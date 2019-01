Nijemirdum – Ruim een week geleden zijn er diverse porseleinen poppen neergelegd op het wandel- cq voetpad van de Reidpôllen.

Waarom en door wie is niet bekend. Volgens de politie lagen de poppen eigenlijk te mooi gesorteerd om daar gedumpt te zijn.

Wie kan de politie hier verder mee helpen? Bent u diegene die de poppen heeft neergelegd of is een (1) pop uw eigendom? Of zijn de poppen weggenomen na bijvoorbeeld een inbraak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.