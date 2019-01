Oud-Sneekse Emma Piersma (18) verkoopt huid duur tegen toppers tijdens Dela Beach Open

Sneek – In het seizoen 2016-2017 kwam Emma Piersma nog uit voor VC Sneek (Dames 2) én is nog steeds lid van Beachvolleybal Vereniging Sneek, maar maakte in 2017 de overstap naar Den Haag om uit te komen voor Beach Team Nederland (BTN, jong oranje). Afgelopen woensdag plaatste zij en haar partner van BTN zich voor het hoofdtoernooi in Den Haag dankzij twee zeges.

“Dat was zo mooi, we mogen gewoon op één van de grootste internationale toernooien strijden. Ongelooflijk!”, aldus Emma. Door de overwinningen op Oostenrijk en Frankrijk stonden de 18-jarige talenten afgelopen vrijdag tegenover het tweede geplaatste duo Klineman en Ross. De eerste set won het Amerikaanse duo met 21-11. In de tweede set werd het spannend, de Nederlandse dames konden goed bijblijven. Echter ging de overwinning uiteindelijk naar het Amerikaanse duo.

In de tweede poulewedstrijd tegen Finland hebben Piersma en Stubbe mooie dingen laten zien. Helaas was het niet goed genoeg om in het toernooi te blijven. “We hebben goed spel laten zien, we kijken er positief op terug. Het is zo mooi dat we dit nu al mogen meemaken”, aldus Emma Piersma.

Vorige week behaalde Emma Piersma met haar partner nog de bronzen medaille op het NK senioren indoor in Aalsmeer.

Onlangs is zij een samenwerking aangegaan met Apotheek Van Der Sluis. Door ondersteuning vanuit het bedrijfsleven kan zij zich nog meer richten op haar internationale beachvolleybal carrière.