Campagne Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland gelanceerd

Sneek – Meer kinderen uit arme gezinnen de kans geven om te sporten of cultuur te beoefenen.

Dat is het doel van de nieuwe gezamenlijke campagne van het Jeugdfonds Sport Friesland en Jeugdfonds Cultuur Friesland die donderdagavond met veel belangstelling is gelanceerd in het Kalverdijkje te Leeuwarden.

Voetbaltrainer Henk de Jong, basketballer David Michaels, ijshockeyers Tony Demelinne & Fabienne Gooijer en acteur Rutger Hauer zijn samen met nog enkele prominenten de gezichten van de campagne. De boodschap van de campagne is: ik heb kansen gekregen door te sporten, pak jij ze ook. Met de campagne moet er meer aandacht gegenereerd worden voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland.



13.000 kinderen



13.000 kinderen in Friesland kunnen niet sporten of cultuur beoefenen omdat er binnen het gezin te weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland kan deze kinderen helpen en hun de kans geven om toch deel te nemen aan sport of cultuur. Meedoen = meer kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen. We geven hier bekendheid aan met een aantal Friese ambassadeurs die actief zijn in verschillende sport- en cultuursectoren.

,,Nog te veel gezinnen kennen dit fonds niet. Daar willen we wat aan doen’’, zegt bestuurslid Herma van Keulen van het Jeugdfonds Sport Friesland.

Ruim 3000 kinderen in 2018

In 2018 werden nagenoeg 3000 kinderen bereikt. Omdat gezinnen zich niet rechtstreeks kunnen aanmelden, zijn ook intermediairs nodig: bijvoorbeeld leerkrachten, maatschappelijk werkers en buurtsportcoaches die samen met de ouders een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.

Middels deze opvallende campagne hopen beide fondsen dan ook naast meer bekendheid voldoende intermediairs aan te kunnen trekken om gezamenlijk met de ambassadeurs nog meer kinderen te kunnen laten meedoen.