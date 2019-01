Automobiliste verongelukt bij eenzijdig ongeluk in Britswerd

Britswerd – Een automobiliste is vrijdagavond om het leven gekomen door een ongeluk in Britswerd. De zeventigjarige vrouw raakte met de auto in de sloot naast de weg. Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien op de Froonackerdyk.

De hulpdiensten waren massaal opgeroepen. Naast de brandweer van Franeker en Mantgum, werden ook duikers uit Sneek en het oppervlaktereddingsteam van Grou gealarmeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is ze onwel geworden. De politie doet onderzoek naar de toedracht.