Voorlopig zacht en bewolkt weer

Sneek – Voorlopig moeten we het nog doen met vrij zacht, bewolkt weer. Pas halverwege volgende week lijkt het wat kouder te worden, echter geen aanzet tot winterweer. Daarvoor ligt het hogedrukgebied, met de kern nabij Groot-Brittannië, op een verkeerde plek en geeft bij ons een noord tot noordwestelijke wind.

Vandaag is er weer de bewolking en daaruit kan wat motregen vallen. Het wordt een 7 graden als maximum, dit bij een zwakke, af en toe matige noordwestelijk wind.

Komende nacht bewolking, kans op wat motregen. Een 6 graden als minimumtemperatuur..

Morgen start bewolkt met en valt er af en toe wat motregen, in de middag meest droog. De wind neemt wat toe uit het noordwesten, meest matig. Met een 8 graden is het iets zachter.

Zondag opnieuw een dag met flink wat bewolking, kans op een licht buitje. Met een west tot noordwestelijke wind zien we de temperatuur wederom op een 8 graden uitkomen.

Houden we dit saaie bewolkte weer ook op maandag? Jazeker, ook een enkele opklaring en in de avond stijgt weer de neerslagkans. Bij een aantrekkende zuidelijke wind zien we een 7 graden als maximumtemperatuur voor die dag.

Dirk van der Meer