Sneek heeft het meest punctuele station van Nederland!

Sneek- Van alle stations scoorde Sneek in 2018 het hoogst qua punctualiteit (98,5 procent) en station Maastricht het laagst (74,5 procent). Maastricht is het eindpunt van lange trajecten, wat de kans groter maakt dat de trein met vertraging arriveert in de stad van Tom Dumoulin en André Rieu, aldus een ProRail-woordvoerder.

Verder werd bekend dat de Nederlandse treinen in 2018 vaker op tijd reden dan ooit: 91,4 procent kwam op tijd, een record. In het vorige recordjaar 2017 lag de punctualiteit nog op 90,5 procent. Buiten Japan en Zwitserland zijn de treinen nergens zo stipt als in Nederland.