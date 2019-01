Locals. Agency start 2019 met complete vernieuwing

Sneek- Pieter Zijlstra treedt per 1 januari 2019 aan als creative partner bij Locals. Hiervoor was hij jarenlang werkzaam bij TEAM in diverse functies, waarbij de laatste periode als Strategy & Creative Director en MT-lid.

Locals. Agency ontwikkelt creatieve visuele campagnes. Opgericht in 2018 door een stel ambitieuze vrienden. Met maar één doel: elke dag onvergetelijke campagnes ontwikkelen voor merken die boven de rest uit willen stijgen. Dat doen ze door steeds de grenzen te verleggen en te vernieuwen.

Joey Hereman, founding partner: “Met de komst van Pieter naar Locals. zijn we klaar voor de volgende stap in ons jonge bestaan. De vraag vanuit de markt veranderd. Video is niet langer een los product, maar een belangrijk en geïntegreerd onderdeel in campagnes. Op die vraag kunnen we nu perfect antwoord geven.”

Bas Koole, partner: “Voor ons maakt het niet uit of we produceren voor TV, social media of bijvoorbeeld digital outdoor. We denken kanaal onafhankelijk en altijd zonder beperkingen.”

Om klaar te zijn voor de toekomst is Locals. Agency verhuist naar een nieuw kantoor is Sneek en is er een nieuwe identity ontwikkeld die past bij deze tijd en ambities. Dat zie je terug op de website en social kanalen van het bureau.

Locals. heeft in haar jonge bestaan al gewerkt met mooie merken zoals Armani Beauty, Batavus, Poiesz Supermarkten, Brunotti, Gallagher Europe en Bentley Motors.

Pieter Zijlstra, creative partner: “Ik heb Locals. leren kennen door enkele mooie gezamenlijke opdrachten die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Vanuit de vriendschap die toen is ontstaan, bouwen we nu samen aan onze ambities met een bureau dat gespecialiseerd is in visuele campagnes.”