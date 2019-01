Laatste kans inschrijving nieuwbouwproject in Sneek

Sneek – Wonen in Het Pakhuis, hét nieuwbouwplan van Sneek, is nu in verkoop. Het gaat om 54 driekamerappartementen aan de Van Schouwenburgstraat waar modern en betaalbaar wonen centraal staat. Ben jij een starter, zijn de kinderen het huis uit of wil je duurzamer wonen? Het Pakhuis biedt voor ieder wat wils.

De ontwikkeling op deze locatie bestaat uit twee kleinschalige appartementengebouwen met een pakhuisachtige architectuur. De appartementen hebben uitzicht op het water en liggen centraal nabij uitvalswegen. Zowel het winkelcentrum als de binnenstad van Sneek zijn op loopafstand.

Complete appartementen Wonen in Het Pakhuis betekent nieuw en robuust wonen. Zo hebben de appartementen veel lichtinval, een volledig ingerichte badkamer en wordt de mogelijkheid geboden om tegen een aantrekkelijke prijs een keuken af te nemen. Ook leuk om te weten: er zijn diverse indelingsopties.

Wonen in Het Pakhuis Heb je interesse en wil je meer weten? Meld je dan vrijblijvend aan via www.woneninhetpakhuis.nl. Na aanmelding kun je je digitaal inschrijven via je persoonlijke account. Het digitaal inschrijfformulier dient vóór 6 januari 23.59 uur ondertekend te worden verzonden. Bij vragen over het project of onduidelijkheden met betrekking tot het inschrijven; neem contact op met Rita Haarsma of Eddy van Netten Makelaardij Hoekstra. Dit kan per mail via nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl of telefonisch via 0515 – 4300 06.