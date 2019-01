KM Yachtbuilders introduceert Bestevaer 53 motor yacht

Makkum – Al 20 jaar bouwt KM Yachtbuilders aluminium zeiljachten van 40 tot 100 voet. En vanaf volgend jaar wordt er een aluminium motorjacht van 53 voet aan het portfolio toegevoegd van de werf in Makkum.

Samen met de ontwerpers van Dykstra Naval Architects in Amsterdam is er het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw ontwerp. Een hechte samenwerking was er al met het architecten bureau omdat zij ook de ‘Bestevaer’ zeiljachten ontwerpen. Daarom was het ook logisch om met hen in zee te gaan voor het ontwerp van het nieuwe motorjacht. Een motorjacht met een eigen smoel, en niet ééntje van twaalf in een dozijn. Het motorjacht zal herkenbaar zijn dankzij het ontwerp en de bouw en opvallen tussen de andere jachten op het water. Het onderwaterschip is ontworpen door Studio Delta.

Eeuwe Kooi: “We merken dat de groep zeilers kleiner wordt en er weinig jonge mensen geïnteresseerd zijn in het hebben van een eigen zeiljacht. Op dit moment hebben we nog voldoende werk met nieuwbouw en refit jachten maar het is belangrijk om vooruit te kijken. Vandaar de beslissing om een motorjacht te gaan ontwikkelen. Bovendien is het ook erg leuk om weer met iets nieuws bezig te zijn, te innoveren en andere zaken te onderzoeken dan je gewend bent. We denken dat onze doelgroep voornamelijk oud-zeilers zal zijn, maar verwachten dat het ook zeker watersporters aan zal spreken die niet van een zeiljacht af komen. Het motorjacht dat we ontwikkelen is uiteraard van aluminium, het perfecte materiaal om te ‘exploren’ en wél die tocht naar Noorwegen of de Shetlands te gaan maken. Veiligheid, comfort en gebruiksgemak zijn de belangrijkste peilers voor het jacht. ”

Opvallende feature aan boord is het grote achterdek, dat vrij in te delen is per eigenaar. Leeg houden zodat daar de kano en de elektrische fietsen kunnen staan, of juist een zithoek creëren die makkelijk verplaatsbaar is mocht er ruimte nodig zijn voor het speelgoed van de kleinkinderen. Het achterschot bestaat uit grote schuifdeuren die helemaal open geklapt kunnen worden zodat buiten en binnen in elkaar overvloeien. De salon is lang en breed zodat er ruimte is voor een zithoek aan bakboord en een volledige galley aan stuurboord. De salon is de primaire ruimte en daar speelt het dagelijkse leven zich af. De stuurhoek is groot genoeg om met z’n tweeën samen te navigeren. Beneden in de punt bevinden zich de eigenaarshut en een kleinere gastenhut, met natte cel met toilet. Tevens is er nog een ruime opbergruimte/pantry aan bakboord. Naast de stuurhut is een deur in de verschansing om snel naar buiten te kunnen om aan te leggen dankzij de middenbolder. De gangboorden zijn 50 cm breed en bieden gemakkelijk toegang naar het achterdek en voordek waar nog een berging in de punt te vinden is.

Jildou Huisman, Marketing & Sales vult aan: “Boot Düsseldorf is een mooi moment om dit jacht te introduceren. Het schaalmodel en de renderingen geven een goed beeld van hoe het schip eruit komt te zien. En zoals met elk custom jacht van ons, kan ook dit schip naar wens van de eigenaar aangepast worden. Het schip moet hem passen, als een maatpak. Samen aan boord zijn, met familie, kleinkinderen of vrienden is belangrijk om the way of life van een watersporter te delen met anderen. Het gaat niet meer alleen om het schip of om het varen, maar het gaat om het doel en de bestemming, en om samen herinnering te creëren. Na een wandeling door het Noorse fjord aan boord warme chocomel drinken of na de dag kanoën in de avond op het achterdek een barbecue organiseren samen met de buren aan de steiger. Dat zijn de momenten die je bijblijven en waar je later herinneringen aan ophaalt.”

Tijdens Boot Düsseldorf is KM Yachtbuilders te vinden in hal 7a, stand D02 (zonder jacht).