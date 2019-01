Filosofische avond “De oude wijsheid van het labyrint” met Rien van der Zeijden

Sneek – Op 15 januari vanaf 20:00 uur vindt er een filosofische avond plaats in de Walrus in Sneek. Rien van der Zeijden vertelt deze avond over “De oude wijsheid van het labyrint”.

“Een hele stoet van coaches vertelt ons tegenwoordig dat we onze ‘eigen weg’ moeten kiezen. Daarbij moeten we onze uniciteit, onze ‘diepste kern’ ontdekken om gelukkig te worden. Wordt ons hier niet een worst voorgehouden? Is dit een verleidelijke illusie in een tijd van protocollen, taakomschrijvingen en ‘voor jou een ander’ als het niet meer gaat…? En hoe zit het met ons overvraagde ZELF? En hoe denken filosofen daarover? Wat is dat toch? Dat wat we zo dicht bij ons dragen; wat ons richting lijkt te geven en waar we tegelijk altijd naar op zoek blijven?”

Theoloog en coach Rien van der Zeijden heeft achterin zijn tuin al jaren een labyrint. Spelend met bovenstaande vragen neemt hij het publiek mee in een filosofische, muzikale en rituele zoektocht naar ‘de weg’. Hij doet dit samen met harpiste Marge Medema.