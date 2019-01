Sneek – Op zaterdag 2 februari is de feestelijke opening van het nieuwe gemeentehuis. Deze dag krijgt iedereen de unieke kans om het gemeentehuis van binnen te bekijken! Het nieuwe loket aan de Marktstraat is deze dag geopend van 12:00 tot 18:00 uur. Daarnaast is er nog meer te doen en te beleven in en om het gemeentehuis, zoals een wintermarkt met ijsbaan, een expositie van inwoners uit de kernen van Súdwest-Fryslân en ook de koek en zopie ontbreekt niet deze dag!