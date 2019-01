Top & Twel – Het dorpshuis van Top & Twel, It Harspit, is niet ongeschonden uit de oudejaarsnacht gekomen. Een raam en diverse regenpijpen moesten het ontgelden. Waarschijnlijk is dit gekomen door zwaar vuurwerk. De schade moet nu snel worden hersteld om verder leed, waaronder lekkages e.d., te voorkomen.

Bron: http://www.topentwelonline.nl